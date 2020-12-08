أخبار السعودية اليوم.. تعميم من «التعليم» بشأن الحالات المستثناة من حضور الموظفين.. وتوضيح من «الموارد البشرية» حول تسجيل المساكن والعمالة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين؛ حيث كشفت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تصديها واعتراضها لطائرة درون مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية (المدعومة من إيران) تجاه المملكة، فيما دشن وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الإثنين، «البوابة الإلكترونية» لوزارة التعليم بنسختها الجديدة المطوّرة، وإلى التفاصيل:

دفاعات التحالف تسقط «طائرة مفخخة» للحوثيين قبل وصولها إلى جنوب السعودية

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية (المدعومة من إيران) باتجاه المملكة، وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، إن الميليشيات الحوثية مستمرة في محاولات تعمد استهداف المدنيين، مضيفًا: «نتخذ الإجراءات اللازمة؛ لتحييد وتدمير القدرات النوعية للحوثيين».

مصادر «عاجل»: التعليم تصدر تعميمًا بشأن الحالات المستثناة من حضور الموظفين

كشفت مصادر «عاجل» عن أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بشأن الرفع بالحالات الصحية المستثناة من الحضور لمقرات الدوام، وقالت إن التعميم ذكر أنه يطلب تزويد إدارة الموارد البشرية ووحدة متابعة دوام الموظفين بصفة مستمرة بالفئات المستثناة من الحضور لمقر العمل ممن تنطبق عليهم شروط الحالات المستثناة من الحضور لمقر العمل بموجب تقرير طبي باللغة العربية صادر من الجهات الصحية المعتمدة «المستشفيات الحكومية والخاصة فقط».

مزايا «البوابة الإلكترونية» لوزارة التعليم في نسختها المتطورة

دشن وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الإثنين، «البوابة الإلكترونية» لوزارة التعليم بنسختها الجديدة المطوّرة؛ وفق معايير محلية، ودولية للأمم المتحدة، وبما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 نحو حكومة إلكترونية فاعلة، وأكد وزير التعليم، خلال حفل التدشين، أهمية البوابة الإلكترونية للوزارة كواجهة للتواصل مع الجمهور، ومصدر للمعلومات، ومرجع للباحثين والمهتمين في التعليم بقطاعيه العام والجامعي.

قالت وزارة الصحة، إن عدد إصابات كورونا المؤكدة في المملكة والبالغة 358922 حالة، من بينها 3777 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة ومنها 577 حالة حرجة، ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

فوائد المشي.. وزارة الصحة توجه نصائح مهمة

أوضحت وزارة الصحة، فوائد المداومة على المشي كل يوم ولو لمدة نصف ساعة على الأقل، على الصحة العامة لجسم الإنسان، وعددت وزارة الصحة، فوائد ممارسة رياضة المشي، وتتمثل في (حرق السعرات الحرارية الزائدة - الحفاظ على وزن صحي وتحسين اللياقة البدنية - الوقاية من الأمراض المزمنة - المساعدة على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم - تعزيز صحة العظام ومنع الإصابة بهشاشة العظام - الحد من القلق أو الاكتئاب وتحسين المزاج).

«الجوازات السعودية» تجدد التذكير بقيمة غرامة بقاء صاحب التأشيرة المنتهية

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن الغرامة المالية عند انتهاء التأشيرة دون مغادرة المستفيد، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «في حال انتهاء التأشيرة دون مغادرة المستفيد يلزم سداد غرامة قدرها ١٠٠٠ ريال؛ لتتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة »، مضيفًا: «ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء».

«الموارد البشرية» تعقب على الحد الأدنى والأعلى لتسجيل المساكن والعمالة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يوجد حد أدنى أو أعلى لتسجيل المساكن أو العمالة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر «تويتر» موضحًا: «ليس هناك حد أعلى أو أدنى للمساكن أو للعمالة؛ حيث يمكن تسجيل وإثبات المساكن أيًّا كان عددها أو عدد العمال الذي يقطنون فيها».

«الجمارك السعودية»: 6 حالات يجب على حاملها تعبئة نموذج الإقرار

كشفت الجمارك السعودية، عن 6 مواد يتوجب على حاملها تعبئة نموذج الإقرار، وذلك تأكيدًا على سلامة موقف حاملها وحمايته من توجيه الاتهام بارتكاب جريمة غسل الأموال أو التهريب أو التهرب من دفع الرسوم والضرائب النظامية.

وفاة شخص دهسًا بالباحة.. ومصادر «عاجل»: بسبب «رصاصة أسفلت»

لقي شخص مصرعه دهسًا قبل قليل، في حادث مروع بمنطقة الباحة، وقالت مصادر لـ«عاجل»، إن الضحية لقي مصرعه تحت معدة رصف ثقيلة «رصاصة أسفلت»، وستوافيكم «عاجل» بالتفاصيل.

الحصيني يتوقع مستويات البرودة في الشتاء.. ويوجه «نصيحة»

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن عموم الشتاء ليس بالضرورة أن يكون كله باردًا، بل إن به أيامًا باردة الأجواء وأخرى معتدلة، مشيرًا إلى أن موسم المربعانية تكون مظنة البرد فيه أقوى بسبب الرياح أصلها قطبي «مصدرها القطب الشمالي» أو سيبري «مصدرها صحراء سيبيرا الجليدية».

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