، "الفاو" تشكر "البيئة" على جهود مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى ،

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تقدمت أمانة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بخالص الشكر وعظيم الامتنان لحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة وذلك للجهود المبذولة في مكافحة الجراد الصحراوي والتي تعد نموذجًا يحتذى به في المنطقة الوسطى من حيث توافر الإمكانات المادية والبشرية والإدارة والتنظيم في إدارة عمليات المسح والمكافحة وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المسؤولة والمعتمدة ذاتيًا وفي استخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.
وفي التفاصيل، أعرب الدكتور مأمون العلوي عن خالص الشكر والتقدير لجهود المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة ومركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بجدة لتعاونهم الدائم ودعمهم لجهود الهيئة في هذا المجال.
وأوضح "العلوي" أن المملكة استطاعت التصدي لهذه الفورة وقام المركز بجهود كبيرة ومقدرة لدى الهيئة ودول المنطقة، والذي أسهمت في الحد من الضرر الاقتصادي لهذه الآفة على المزروعات والغطاء النباتي، هذا بخلاف الدعم الذي تقدمه المملكة لدول المنطقة المتضررة من هذه الآفة، حيث تعد المملكة من أهم الدول المانحة في المنطقة وقد الخليج 365 لها تقديم الدعم للعديد من الدول سواء كان دعمًا مباشرًا أو عبر الهيئة.
"الفاو" تشكر "البيئة" على جهود مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطىصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-08
تقدمت أمانة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بخالص الشكر وعظيم الامتنان لحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة وذلك للجهود المبذولة في مكافحة الجراد الصحراوي والتي تعد نموذجًا يحتذى به في المنطقة الوسطى من حيث توافر الإمكانات المادية والبشرية والإدارة والتنظيم في إدارة عمليات المسح والمكافحة وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المسؤولة والمعتمدة ذاتيًا وفي استخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.
وفي التفاصيل، أعرب الدكتور مأمون العلوي عن خالص الشكر والتقدير لجهود المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة ومركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بجدة لتعاونهم الدائم ودعمهم لجهود الهيئة في هذا المجال.
وأوضح "العلوي" أن المملكة استطاعت التصدي لهذه الفورة وقام المركز بجهود كبيرة ومقدرة لدى الهيئة ودول المنطقة، والذي أسهمت في الحد من الضرر الاقتصادي لهذه الآفة على المزروعات والغطاء النباتي، هذا بخلاف الدعم الذي تقدمه المملكة لدول المنطقة المتضررة من هذه الآفة، حيث تعد المملكة من أهم الدول المانحة في المنطقة وقد الخليج 365 لها تقديم الدعم للعديد من الدول سواء كان دعمًا مباشرًا أو عبر الهيئة.
08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
12:07 AM
"العلوي" نوه بالدعم الذي تقدمه المملكة للدول المتضررة من هذه الآفة
تقدمت أمانة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بخالص الشكر وعظيم الامتنان لحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة وذلك للجهود المبذولة في مكافحة الجراد الصحراوي والتي تعد نموذجًا يحتذى به في المنطقة الوسطى من حيث توافر الإمكانات المادية والبشرية والإدارة والتنظيم في إدارة عمليات المسح والمكافحة وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المسؤولة والمعتمدة ذاتيًا وفي استخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.
وفي التفاصيل، أعرب الدكتور مأمون العلوي عن خالص الشكر والتقدير لجهود المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة ومركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بجدة لتعاونهم الدائم ودعمهم لجهود الهيئة في هذا المجال.
وأوضح "العلوي" أن المملكة استطاعت التصدي لهذه الفورة وقام المركز بجهود كبيرة ومقدرة لدى الهيئة ودول المنطقة، والذي أسهمت في الحد من الضرر الاقتصادي لهذه الآفة على المزروعات والغطاء النباتي، هذا بخلاف الدعم الذي تقدمه المملكة لدول المنطقة المتضررة من هذه الآفة، حيث تعد المملكة من أهم الدول المانحة في المنطقة وقد الخليج 365 لها تقديم الدعم للعديد من الدول سواء كان دعمًا مباشرًا أو عبر الهيئة.
، "الفاو" تشكر "البيئة" على جهود مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى ،
المصدر : الخليج 365
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