السعودية اليوم / تونس تسجل أكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 7 ديسمبر 2020 م واس

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 327 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة التونسية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 104 آلاف و 329 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و 596 حالة.

// انتهى //

01:19ت م

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تونس 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 7 ديسمبر 2020 م واسسجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة.وأوضحت الصحة التونسية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 104 آلاف و 329 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و 596 حالة.// انتهى //01:19ت م0240

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