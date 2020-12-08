السعودية اليوم / الجزائر تسجل 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر 573 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية أنها سجلت أيضاً 11 حالة وفاة ليصل مجموع الوفيات إلى 2527 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 57648 حالة.

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00:30ت م

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الجزائر 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسسجلت الجزائر 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد اللإصابات إلى 88825 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية أنها سجلت أيضاً 11 حالة وفاة ليصل مجموع الوفيات إلى 2527 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 57648 حالة.// انتهى //00:30ت م0237

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