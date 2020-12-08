شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى رجال الأعمال.. قرضان لإنشاء صوامع غلال بالديوانية ومستشفى في الأنبار والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت أعمال ملتقى رجال الأعمال السعودي - العراقي في العاصمة العراقية بغداد أمس برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وبحث الجانبان خلال الملتقى آفاق التعاون المستقبلي بين رجال الأعمال في كلا البلدين الشقيقين في المجالات كافة. كما وقع الجانبان اتفاقية قرض مشروع إنشاء صوامع غلال معدنية لخزن القمح في محافظة الديوانية، واتفاقية قرض مشروع إنشاء مستشفى الصقلاوية في محافظة الأنبار. وأكد وزير التجارة رئيس المجلس التنسيقي السعودي العراقي للجانب السعودي د. ماجد القصبي على هامش الملتقى حرص المملكة على إقامة علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية مع العراق. ويجري الوفد خلال الزيارة مباحثات مع الجانب العراقي في إطار المجلس التنسيقي السعودي - العراقي واللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة المشتركة.

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