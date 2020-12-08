شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والعراق.. عمل مشترك لدعم العلاقات الاقتصادية والإغاثية والان نبدء بالتفاصيل

وصل وفد سعودي رسمي برئاسة وزير التجارة وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي أمس إلى بغداد، وكان في استقباله بمطار بغداد الدولي وزير التخطيط العراقي د. خالد بن بتال نجم والأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد نعيم الغزي.

ويجري الوفد خلال الزيارة مباحثات مع الجانب العراقي في إطار المجلس التنسيقي السعودي العراقي واللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة المشتركة.

وسيعقد على هامش الزيارة ملتقى رجال الأعمال السعودي - العراقي برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

كما سيوقع الوفد عدداً من مذكرات التفاهم ومحاضر التعاون المشترك، وسيقوم مجموعة من أعضاء الوفد بزيارة لموقع إنشاء المدينة الرياضية المهداة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى الشعب العراقي، كما يلتقي الوفد الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

ويضم الوفد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سعد القصبي، والأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية د. عائض العتيبي، إضافة إلى ممثلين عن وزارات ومؤسسات وقطاعات حكومية، فضلاً عن وفد تجاري واقتصادي يضم عدداً من الشركات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.

مباحثات في إطار المجلس التنسيقي وتوقيع محاضر تعاون