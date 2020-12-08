شكرا لقرائتكم خبر عن 510 مخالفات ضريبية بالمناطق في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل 510 مخالفات ضريبية خلال 3,616 زيارة تفتيشية نفذتها فرق الرقابة الميدانية والتفتيشية بالهيئة في عدة مدنٍ ومحافظات بالمملكة الأسبوع الماضي. وشملت الزيارات منشآت تجارية في قطاعات عدة، ومن ضمنها: البيع بالتجزئة، والمطاعم، والورش، إذ تنوعت معظم المخالفات المضبوطة بين عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلك، إضافة إلى عدم وجود الأختام الضريبية على منتجات التبغ.

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