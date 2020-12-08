شكرا لقرائتكم خبر عن 800 اجتماع حكومي عبر «بروق» والان نبدء بالتفاصيل
وشارك في الاجتماعات نحو 20 ألف شخص، من قيادات الدولة، ووزراء ومسؤولين وغيرهم.
وتعد «بروق» منصة اتصال مرئي آمن تديرها وتشغلها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي «سدايا» من خلال مركز المعلومات الوطني، الذراع التشغيلية للهيئة، لتقديم خدمات عقد الاجتماعات المهمة والحساسة الافتراضية عن بعد حصرا للمؤسسات الحكومية بشكل عام، وقيادات الدولة بشكل خاص، بمستويات عالية من الأمان والموثوقية.
وتسهم المنصة في خفض التكاليف التشغيلية والنفقات الخاصة بالاجتماعات الرسمية، إذ نجحت خلال الفترة الماضية في استضافة أكثر من 700 اجتماع رسمي محلي ودولي، بجانب استضافة القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين في مارس الماضي عبر الاتصال المرئي.
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