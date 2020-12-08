شكرا لقرائتكم خبر عن التعافي من كورونا يقترب من 350 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت أن عدد الوفيات بلغ حتى الآن 5977 حالة، بإضافة 12 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى إجراء 40 ألفا و371 فحصا مخبريا جديدا. ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون كأهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، مشددة على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم عند الخروج من المنزل، على أن يستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجددت التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها الوزارة لخدمة من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز تأكد التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق واتساب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
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