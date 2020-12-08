شكرا لقرائتكم خبر عن قياس قابلية منسوبي الصحة للقاح «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

علمت ”الخليج 365” أن وزارة الصحة تعمل على دراسة مسحية لقياس مدى قبول لقاح «كوفيد-19» بين العاملين في مجال الرعاية الصحية بالمملكة.

وأوضح مصدر مطلع أن الدراسة تأتي تحت عنوان «عوامل قبول اللقاح بين العاملين في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية»، وتستهدف فهم عوامل قبول لقاح الفيروس، مشددة على أهمية فهم تصورات العاملين في مجال الرعاية الصحية حول المخاطر المتعلقة بالجائحة، وقبول اللقاح، والثقة في مصادر وسائل الإعلام.

وتضمنت الدراسة تساؤلات حول الجنس، والعمر، والديانة، والتحصيل العلمي، والأمراض المزمنة، كما تضمنت تساؤلات حول الإصابة بفيروس كورونا للشخص، ودائرته الاجتماعية.

وكذلك السؤال الأهم، حول أخذ اللقاح، أو الامتناع عنه سواء للممارس، أو دائرته الاجتماعية من الأهل والأصدقاء.

وكذلك تعريف طرق انتقال العدوى، والتخالط، والاحتياطات، وتقييم مدى الثقة في مصادر المعلومات بالمملكة.