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2020-12-08 غرفة جازان تبدأ استقبال طلبات التسجيل في عدد من الدورات التدريبية متابعات الخليج 365 - واس أعلنت غرفة جازان عن بدء استقبال طلبات التسجيل في عدد من الدورات التدريبية المهنية المنفذة بمسرح الغرفة بمدينة جيزان. وتشمل الدورات التدريبية التي تستمر لمدة شهر، دورة ” إدارة الموارد البشرية “، و”السكرتارية وإدارة المكاتب”، و”ريادة الأعمال” ، و”تدريب المدربين”, إضافة لتنفيذ العديد من اللقاءات وورش العمل التدريبية. ودعت الغرفة الراغبين في التسجيل المباشر من خلال الرابط التالي: هنا.



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