بالفيديو.. وزارة الداخلية تقدم خدمة «الأحوال المدنية في الخارج»

بمعرض جيتكس دبي 2020..

أتاحت وزارة الداخلية، خدمة «الأحوال المدنية في الخارج» لرعايا السعودية المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2020 بدبي. وتتضمن الخدمة إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية وفق مواعيد محددة تتم عبر رابط إلكتروني استحدثته الوزارة تيسيراً على المواطنين. وشهدت المنصة المعدة لذلك حضور مواطنين مقيمين بدولة الإمارات للاستفادة من الخدمة المقدمة التي ستستمر طيلة أيام المعرض الذي ينتهي يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020. تقدم #وزارة_الداخلية في أسبوع جيتكس للتقنية 2020 بدبي، خدمة "الأحوال في الخارج" للمواطنين المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة. pic.twitter.com/kW6AqMUTQj — الأحوال المدنية (@AhwalKSA) December 7, 2020 اقرأ أيضا: «جيتكس للتقنية 2020».. إشادة إماراتية بالخدمات الإلكترونية للداخلية السعودية بالصور.. ولي عهد دبي يشيد بجناح السعودية في أسبوع «جيتكس للتقنية 2020»

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