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محمد بن مسعود - الدمام - أكد مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الهلال علي البليهي، أن نتائج الفرق الأخرى لا تعنيهم، والأهم بالنسبة للهلال هو توسيع الفارق مع أقرب منافس على الصدارة.
جاء ذلك بعد أن خطف الهلال النقاط الثلاث أمام الرائد بهدف وحيد أحرزه البليهي.
وزاد البليهي في تصريحات تلفزيونية : "قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق صعب عانينا معه في الكرات المرتدة؛ لكن بفضل التمركز الجيد تمكنا من السيطرة عليهم".
وحول تعثر فريقي الشباب والأهلي في هذه الجولة قال البليهي:" نتائج الفرق الأخرى لاتهمنا ولا ننظر إليها وهمنا الأول والأخير توسيع الفارق بيننا وأقرب منافسينا على الصدارة وخسارة من خلفنا لا تهمنا".
وأحكم الهلال قبضته على صدارة ترتيب الدوري بعد مرور 7 جولات برصيد 19 نقطة.
08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442 12:46 AMمدافع الهلال "البليهي" : الأهم توسيع الفارق مع المنافسين والحفاظ على الصدارة
أكد مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الهلال علي البليهي، أن نتائج الفرق الأخرى لا تعنيهم، والأهم بالنسبة للهلال هو توسيع الفارق مع أقرب منافس على الصدارة.
جاء ذلك بعد أن خطف الهلال النقاط الثلاث أمام الرائد بهدف وحيد أحرزه البليهي.
وزاد البليهي في تصريحات تلفزيونية : "قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق صعب عانينا معه في الكرات المرتدة؛ لكن بفضل التمركز الجيد تمكنا من السيطرة عليهم".
وحول تعثر فريقي الشباب والأهلي في هذه الجولة قال البليهي:" نتائج الفرق الأخرى لاتهمنا ولا ننظر إليها وهمنا الأول والأخير توسيع الفارق بيننا وأقرب منافسينا على الصدارة وخسارة من خلفنا لا تهمنا".
وأحكم الهلال قبضته على صدارة ترتيب الدوري بعد مرور 7 جولات برصيد 19 نقطة.
، مدافع الهلال "البليهي" : الأهم توسيع الفارق مع المنافسين والحفاظ على الصدارة ،
المصدر : الخليج 365
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