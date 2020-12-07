سماء السعودية تشهد ذروة تساقط شهب التوأميات

2020-12-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

تشهد سماء السعودية والمنطقة العربية ذروة تساقط شهب التوأميات، وتبدأ منتصف ليل الأحد 13 ديسمبر وخلال ساعات قبل شروق شمس الاثنين 14 ديسمبر، ويمكن أن يكون فجر الثلاثاء 15 ديسمبر نشطًا هذا العام، هي فرصة مثالية للتصوير والمراقبة.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: “إن الكرة الأرضية تعبر في هذا الوقت من السنة أثناء دورانها حول الشمس خلال البقايا المتناثرة على طول مدار الكويكب (فايثون 3200)، تلك البقايا لا يزيد حجمها على حبيبات الرمل، وتصطدم أعلى الغلاف الجوي لكوكبنا، وتتبخر في صورة شهب متعددة الألوان”، بحسب “العربية. نت”.

وأضاف: “شهب التوأميات تنشط سنويًّا في الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر، حيث تنتج ما قد يصل إلى 120 شهابًا ملونًا في الساعة الواحدة عند ذروتها، ولكن من الصعب تحديد العدد الحقيقي الذي سوف يشاهد للشهب، فقد يكون عددها أعلى من المعدل أو أقل، وقد تخالف التوقعات، لذلك هذا متروك للرصد، وذلك بالتزامن مع ذروة التوأميات سيكون القمر في مرحلة المحاق، ما سيترك السماء مظلمة لما قد يكون عرضًا ممتازًا، وأفضل مشاهدة ستكون من مكان مظلم بعيدًا عن أضواء المدن بعد منتصف الليل بمراقبة الأفق الشرقي بالعين المجردة، دون الحاجة لاستخدام تلسكوب أو منظار، حيث ستنطلق الشهب من أمام كوكبة التوأمين منتظمة ظاهريًّا مع النجم البراق (رأس التوأم المقدم)، ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في السماء.

وأضاف أبو زاهرة، من المحتمل أن يكون أفضل عرض لشهب التوأميات عند حوالي الساعة الثانية صباحًا، عندما تكون نقطة إشعاعها في أعلى مستوى في السماء، ومن المتوقع أن تصل إلى ذروة نشاطها في حوالي الساعة الرابعة صباح الاثنين.

