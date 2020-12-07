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2020-12-07 القوات البحرية المشتركة تحجز شحنة مخدرات يفوق وزنها 900 كجم في المياه الدولية متابعات الخليج 365 - الرياض نجحت القوات البحرية المشتركة بقيادة المملكة في اعتراض وحجز شحنة مخدرات مشبوهة يفوق وزنها 900 كجم في المياه الدولية لبحر العرب. جاء ذلك بحسب نبأ عاجل لقناة الإخبارية مساء اليوم الاثنين. “متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل تباعًا.



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