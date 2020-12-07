ضبط مدعي علاج بـ«الكي».. ووزارة الصحة تحيله إلى النيابة العامة

يوهم المرضى بالشفاء مقابل أخذ مبالغ مالية..
نجحت وزارة الصحة في ضبط شخص مخالف يدعي العلاج عن طريق «الكي»؛ حيث يوهم المرضى بالشفاء مقابل أخذ مبالغ مالية من المرضى، وذلك بمدينة الرياض.
وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع «تويتر»: «بالتعاون مع الجهات الأمنية تضبط مخالفًا يدعي العلاج عن طريق الكي؛ حيث يوهم المرضى بالشفاء مقابل أخذ مبالغ مالية من المرضى، وذلك في إحدى الشقق المفروشة بالرياض؛ حيث كان قادمًا من حائل».
وأشارت إلى أنه تمت إحالته إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، مطالبة بالإبلاغ عن مثل هذه المخالفات بالاتصال على الرقم ٩٣٧.
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