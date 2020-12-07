«الأحوال المدنية» لمقدمي الشكاوى: حافظوا على خصوصية البيانات

جدَّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، التأكيد على مراعاة المستفيدين خصوصية بياناتهم حال إرسال الشكاوى إليها.

وقالت «الأحوال المدنية»، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، في ردها على أحد المستفيدين، «نرجو عدم إرسال البيانات عبر العام حتى لا يُساء استخدامها».

يأتي ذلك تأكيدًا على مقدمي الشكاوي بمراعاة إرسال البيانات الخاصة بشكاواهم ومشكلاتهم عبر أساليب التواصل الخاص بحساب الوكالة وعدم تحرير البيانات عبر الصفحات العامة.

اقرأ أيضًا:

خدمة «التعريف الإلكتروني».. وكالة الأحوال المدنية تعدِّد المزايا