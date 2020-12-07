«الجوازات السعودية» تجدد التذكير بقيمة غرامة بقاء صاحب التأشيرة المنتهية

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن الغرامة المالية عند انتهاء التأشيرة دون مغادرة المستفيد، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «عملت خروج نهائي للعامل ولم يسافر وانتهت إقامته الآن أقدر أجدد الخروج النهائي أو ما هي الطريقة؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «في حال انتهاء التأشيرة دون مغادرة المستفيد يلزم سداد غرامة قدرها ١٠٠٠ ريال؛ لتتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة »، مضيفًا: «ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء».

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