«الجوازات السعودية» تجدد التذكير بقيمة غرامة بقاء صاحب التأشيرة المنتهية

أشارت إلى آلية إصدار الجديدة..
كشفت المديرية العامة للجوازات، عن الغرامة المالية عند انتهاء التأشيرة دون مغادرة المستفيد، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «عملت خروج نهائي للعامل ولم يسافر وانتهت إقامته الآن أقدر أجدد الخروج النهائي أو ما هي الطريقة؟».
ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «في حال انتهاء التأشيرة دون مغادرة المستفيد يلزم سداد غرامة قدرها ١٠٠٠ ريال؛ لتتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة »، مضيفًا: «ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء».
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