أكدت خروج فريق للصيانة وإصلاحه..
وثق مقطع فيديو، تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، تسريب كثيف للمياه على طريق تركي الأول تقاطع الطريق الدائري الشمالي بجنوب الرياض.
وتدخلت الشركة الوطنية للمياه على الفور؛ إذ قال الحساب الرسمي للشركة عبر موقع «تويتر»: «نفيدكم بأنه تم خروج فريق الصيانة وتم إصلاح الموقع المذكور أعلاه».
وأضافت: «في حال وجود ملاحظات لديكم نأمل منكم إبلاغنا بذلك وسيتم خدمتكم بإذن الله.. نشكر لكم اهتمامكم».
تسرب للمياه بكثافة على طريق تركي الاول تقاطع الطريق الدائري الشمالي بإتجاه الجنوب .— طرق الرياض (@Ruh_Rd) December 7, 2020
عبر| @3b_saud pic.twitter.com/wtHSoQKYDD
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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يوثق تسرب مياه كثيفة بالرياض.. والشركة الوطنية تتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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