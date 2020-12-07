اختبارات مهنية للأجانب بالشؤون البلدية

ويأتي ذلك في إطار إثبات الكفاءات الهندسية من خلال هذه الاختبارات المهنية المختلفة لرفع جودة وكفاءة مشاركة القوى العاملة بالقطاعات الهندسية.
تحقيق الاستدامة
تنطلق تلك الخطوة من رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية للتميز في تقديم الخدمات البلدية وتحقيق الاستدامة الحضرية في جميع مناطق المملكة من أجل الارتقاء بجودة الحياة والازدهار في مدن المملكة لتستجيب لتطلعات واحتياجات الأجيال الحالية والقادمة وتحقق سعادة الساكن.
تحسين مستمر
تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية على تحقيق تطلعاتها وأهدافها من التحسين المستمر للمرافق العامة والبُنى التحتية ذات الجودة العالية ورفع كفاءة تنفيذ وتشغيل المشاريع والبرامج، بما يصب في دعم تحقيق رؤية المملكة 2030. وتسعى الوزارة أيضا إلى رفع جودة الكفاءات العاملة بها وتحسين مخرجات ومشاركة هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني من خلال إثبات الكفاءات الهندسية والفنية داخل سوق العمل وإمكانية تنمية قدراتها التنافسية وتوظيفها بالشكل الأمثل والاستفادة من خبراتها بالمستويات المطلوبة.
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