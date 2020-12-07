بدء تمليك أراضي وقف العزيزية في جدة للمواطنين

أوصت اللجنة المعنية بتملك الأراضي الكائنة في نطاق وقف العين العزيزية بالبدء فورا في إجراءات تمليك المواطنين بمحافظة بحرة، داعية إدارة وقف الملك عبدالعزيز إلى سرعة البدء في الإجراءات المتعلقة بتمليك المواطنين في بقية المواقع المملوكة للوقف في محافظة جدة، التي تبدأ من الكيلو السادس إلى الحدود الإدارية للمحافظة مع محافظة بحرة.

حيز عمراني

طلبت اللجنة الرفع لوزير الشؤون البلدية والقروية، لاعتماد حيز عمراني دائم لكامل المواقع المملوكة للوقف في محافظة الجموم، البالغ عددها 10، وهي: «أبوشعيب والدوح الصغير والدوح الكبير والنزهة والجبل والبرابر والصمد وصروعة والزلال والمزاميم»، وذلك لاستفادة المواطنين من ملكيتهم بعد إنهاء إجراءات التملك من قبل إدارة الوقف أسوة بالمواطنين في محافظتي جدة وبحرة، ولا سيما أنها قرى قديمة جدا.

تنظيم المواقع

أشارت اللجنة إلى أنه في حال صدور الموافقة من قبل الوزارة فعلى إدارة الوقف اعتماد الحيز العمراني بمحافظة الجموم، وتكليف أحد المكاتب الهندسية لدى أمانة العاصمة المقدسة بسرعة البدء في تنظيم المواقع المملوكة للوقف بمحافظة الجموم وفق المعايير التخطيطية للأمانة خلال شهرين مع سرعة البدء في إجراءات تمليك المواطنين بمحافظة الجموم أسوة بمحافظتي جدة وبحرة، بالإضافة إلى متابعة إدارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية جميع مواقعها المملوكة، والمحافظة عليها من التعديات، والتنسيق مع الجهات المختصة حيال ذلك.

اجتماع اللجنة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة برئاسة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، وعضوية محافظات جدة وبحرة والجموم، ووكلاء التميز بأمانتي العاصمة المقدسة ومحافظة جدة، وإدارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، حيث تم إعداد خطة عمل متضمنة تحديد المدة المتبقية بستة أشهر، لتنهي أمانة محافظة جدة جميع الأعمال، وبدء إدارة الوقف في تمليك المواطنين في المحافظة لمواقع «الحرازات والمحاميد والفاو». وأوضحت اللجنة أنه لم يتم البدء في إنهاء إجراءات تملك المواطنين في محافظة الجموم، لعدم إعداد مخططات تنظيمية للمواقع المملوكة للوقف، بالإضافة إلى وجود 10 قرى في الجموم تقع خارج النطاق العمراني للمحافظة، مما يتعذر معه إصدار رخص البناء للمواطنين من قبل بلدية المحافظة بعد إنهاء إجراءات التملك.

توصيات للجنة تملك الأراضي

البدء فورا في إجراءات تمليك المواطنين بمحافظة بحرة.

سرعة البدء في الإجراءات المتعلقة بتمليك المواطنين في بقية المواقع.

اعتماد حيز عمراني دائم لكامل المواقع المملوكة للوقف في محافظة الجموم.

استفادة المواطنين من ملكيتهم بعد إنهاء إجراءات التملك.

اعتماد الحيز العمراني بمحافظة الجموم.

سرعة تنظيم المواقع المملوكة للوقف بمحافظة الجموم.