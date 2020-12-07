تطوع بعلمك في الخبر

وأوضحت الحميزي: أن فعالية (تطوع بعلمك) يشارك فيها نخبة من الخبراء والمختصين بمعلوماتهم وخبراتهم، والتي تهم المجتمع المحلي في تقديم العديد من الاستشارات منها: الاجتماعية في مجال العنف الأسري، إدارة الميزانية، التقنية، المشاريع الصغيرة، الصحية في طب الأسرة، الأمن والسلامة، التمويل وبرامجه دون فوائد وغيرها من الاستشارات، إضافة إلى تقديم حزمة من الورش التدريبية التي تتمحور على العمل التطوعي ونظامه وبناء وتسويق الفرص التطوعية على مدى أربعة أيام بمقر فرع الوزارة. وتستمر الفعالية بمجمع الراشد بالخبر حتى يوم الخميس 10 ديسمبر من الساعة 4:00 وحتى الساعة 9:00م.
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