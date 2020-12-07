تطوع بعلمك في الخبر

افتتحت مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لقطاع التنمية ابتسام بنت عبدالله الحميزي، فعالية الأركان المعرفية (تطوع بعلمك) بمجمع الراشد بالخبر، وذلك تزامنا مع انطلاق فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي تحت شعار (عطاء وطن) والتي دشنتها الوزارة يوم السبت الماضي. وبدأت الحميزي جولتها بالأركان الاستشارية والتعرف على الخدمات المقدمة من كل جهة للزوار، ومن فرص تعاونية ومستقبلية تخدم المجتمع والوطن، كما زارت أثناء جولتها مركز إيثار للتبرع بالدم بمجمع الراشد، والاطلاع على إبراز إنجازاتهم والإشادة بدور المركز والمتطوعين والمتطوعات.

وأوضحت الحميزي: أن فعالية (تطوع بعلمك) يشارك فيها نخبة من الخبراء والمختصين بمعلوماتهم وخبراتهم، والتي تهم المجتمع المحلي في تقديم العديد من الاستشارات منها: الاجتماعية في مجال العنف الأسري، إدارة الميزانية، التقنية، المشاريع الصغيرة، الصحية في طب الأسرة، الأمن والسلامة، التمويل وبرامجه دون فوائد وغيرها من الاستشارات، إضافة إلى تقديم حزمة من الورش التدريبية التي تتمحور على العمل التطوعي ونظامه وبناء وتسويق الفرص التطوعية على مدى أربعة أيام بمقر فرع الوزارة. وتستمر الفعالية بمجمع الراشد بالخبر حتى يوم الخميس 10 ديسمبر من الساعة 4:00 وحتى الساعة 9:00م.