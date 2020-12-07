السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 528 وفاة جديدة و 13720 إصابة بكورونا



روما 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

سجلت إيطاليا خلال الـ24 ساعة الماضية 528 وفاة بفيروس

وأوضحت الصحة الإيطالية اليوم أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس بلغ 60606 وفيات, فيما بلغ إجمالي الإصابات 1,074,000 إصابة.

// انتهى //

22:53ت م

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روما 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسسجلت إيطاليا خلال الـ24 ساعة الماضية 528 وفاة بفيروس كورونا المستجد, و13720 إصابة جديدة.وأوضحت الصحة الإيطالية اليوم أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس بلغ 60606 وفيات, فيما بلغ إجمالي الإصابات 1,074,000 إصابة.// انتهى //22:53ت م0225

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