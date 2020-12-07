السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة حائل يرعى حفل جمعية ذوي الإعاقة ويشهد توقيع اتفاقيات



حائل 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة لعام 2020م الذي نظمه مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز التابع لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة.

وتجول سمو الأمير فيصل بن فهد داخل معرض الجمعية, مستمعاً خلال الجولة لشرح عن الأساليب الحديثة التي تقدم للمستفيدين في المركز خلال العام, وقدم هدايا للأطفال ذوي الإعاقة الموجودين في المعرض .

وشهد سموه حفل مراسم توقيع اتفاقيات بين المركز وعدد من الجهات ( جامعة حائل, وشركة مياه آبار حائل, ومجموعة سلامات الطبية, وفندق هوليداي فيلا ).

وتخلل الحفل جملة من الفقرات المنوعة، التي اشتملت على عرض فيديو وثائقي عن جمعية الأطفال ذوي الإعاقة وعن مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز بحائل وعرض مرئي لحلم عبدالرحمن الذي تحقق وقصة نجاح للطفلة رؤى.

وألقى والد أحد أبناء المركز المستفيدين من خدماته كلمة, أعرب فيها عن شكره للقيادة الحكيمة ولسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على مايجده الأطفال من خدمات وبرامج تعليمية وعلاجية وتأهيلية.

وفي ختام الحفل قدَّم مجموعة من الأطفال مقطعًا مرئيا وكتابة كلمة شكر لسمو نائب أمير المنطقة والجهات الداعمة والمجتمع لاهتمامهم بذوي الإعاقة, كما شارك سمو نائب أمير حائل بكتابة على لوحة المركز تقديراً للجهود القائمة من الجميع ،ثم تسلَّم سموه درعاً تذكارياً قدمه جهاد ناظر مدير فندق هوليدي فيلا بحائل.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح بن صالح المطيري ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين بالمنطقة.

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22:20ت م

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