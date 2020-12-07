السعودية اليوم / لبنان تسجل 984 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 984 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 91119، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1115 حالة بعد تسجيل 16 حالة وفاة.

// انتهى //

21:18ت م

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بيروت 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 984 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 138096 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 91119، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1115 حالة بعد تسجيل 16 حالة وفاة.// انتهى //21:18ت م0204

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