السعودية اليوم / تعليم ظهران الجنوب يحتفي باليوم العالمي للتطوع



ظهران الجنوب 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

احتفت إدارة التعليم في محافظة ظهران الجنوب, باليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر، تأكيداً على منطلقات رؤية المملكة 2030م المتضمنة زيادة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع.

وأوضح مدير التعليم سعيد هباش أبو حديد أن الفعاليات تستمر لخمسة أيام، وتهدف إلى نشر ثقافة أهمية العمل التطوعي، وتنمية قيمة المسؤولية الاجتماعية لدى طلاب وطالبات التعليم العام ومنسوبيه كافة، وتشجيع ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي، وزيادة الاتجاهات الإيجابية نحو العمل التطوعي المنظم.

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21:09ت م

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