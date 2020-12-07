السعودية اليوم / مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يقيم 10 أشواط لملواح الدوليين



الرياض 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 7 ديسمبر 2020 م واس

انطلقت اليوم أشواط مسابقة الملواح التأهيلية للدوليين (محترفين وملاك) التي تقام ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثالثة على أرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض.

وشهدت الأشواط حضوراً خليجياً كبيراً، حيث يشارك في الأشواط التأهيلية للدوليين 400 صقار، يتسابقون في أشواط تقام يومي الاثنين والثلاثاء، بدأت بشوط للحر فرخ ملاك، وظفر بمركزه الأول الصقار البحريني عيسى جابر الذوادي لصقره "منصور"، وقطع مسافة السباق البالغة 400 متر في 20 ثانية و 776 جزءاً من الثانية، فيما كان الشوط الثاني لمواطنه البحريني سلمان حسن البلوشي وفاز صقره بشوط حر قرناس ملاك بزمن 19 ثانية و 427 جزءاً من الثانية.

أما الشوط الثالث للدوليين فكان لفئة حر فرخ محترفين، وفاز بمراكزه الثلاثة الأولى الصقار الكويتي عبدالله فلاح النون لصقوره (شلاح، وفريد، وعساف)، وحقق الأول بزمن 20 ثانية و 136 جزءاً من الثانية.

تلا ذلك إقامة الشوط الرابع الذي خصصه المهرجان لفئة حر قرناس للمحترفين، وفاز بالأول الصقر "موفق" للصقار الإماراتي حمد أحمد الشيخ مجرن، بزمن 18 ثانية و 705 أجزاء من الثانية، بفارق ثانية عن المركز الثاني، فيما خُصص الشوط الخامس جير شاهين فرخ للملاك، وتصدر الشوط الصقر( HS) للصقار البحريني سلمان حسن البلوشي، بزمن 18 ثانية و 685 جزءاً من الثانية، وفاز الصقار نفسه بالشوط السادس لفئة جير شاهين قرناس للملاك، وفاز به الصقر "فاروق" بزمن 18 ثانية و 88 جزءاً من الثانية.

وخصص المهرجان الشوط السابع لجير شاهين محترفين، وفاز بمراكزه الثلاثة الأولى الفريق الإماراتي (F3-S)، وأول الصقور قطع السباق بـ 18 ثانية و 269 جزءاً من الثانية، فيما كان الشوط الثامن لفئة قرموشة جير فرخ للملاك، وحصد المركز الأول الصقر "طمش" للصقار الكويتي عبدالرحمن أحمد السويدي، بزمن 19 ثانية و 152 جزءاً من الثانية.

كما أقام المهرجان الشوط التاسع لفئة قرموشة جير قرناس للملاك، وفاز به الصقر "طرب" للصقار الكويتي أنس علام الكندري، محققاً زمن 18 ثانية و 600 جزء من الثانية، وكان الشوط العاشر والأخير لفئة قرموشة جير محترفين من نصيب الصقر "حتا"، التابع لفريق دبي، وحقق زمن الشوط في 18 ثانية و 951 جزءاً من الثانية.

يذكر أن نادي الصقور السعودي -الجهة المنظمة للمهرجان- يكرّم الفائزين الثلاثة في كل شوط، فيما يتأهل السبعة الأوائل بكل شوط إلى الأشواط النهائية (كأس الملك عبدالعزيز)، ويحصل أول 10 فائزين في كل شوط تأهيلي على جوائز نقدية.

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20:09ت م

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