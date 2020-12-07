شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 60 بسطة خضار و3 آلاف دجاجة «فاسدة» بالمسفلة والان نبدء بالتفاصيل

تواصل وكالة البلديات متمثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بمشاركة الضبط الإداري وإدارة النظافة الحملات الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين في النكاسة، مما أسفر عن مصادرة 60 بسطة خضار وفواكه وأسماك تزن 71 طنًا ولحوم 2 طن و3000حبة دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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