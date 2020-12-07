شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تودع صكي التصديق على «حماية الأجور» و«القواعد الصحية» والان نبدء بالتفاصيل
سلم الصكين مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل يرافقه السكرتير الأول عبدالله القحطاني المسؤول عن ملف منظمة العمل في بعثة المملكة في جنيف.
وتمت مراسم الإيداع بحضور مدير عام المنظمة جاي رايدر بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف حيث الاتفاقية رقم (95) بشأن حماية الأجور لعام 1949م هي أول صك دولي للعمل يعالج بصورة تفصيلية سائر الجوانب العملية للأجور، وذلك لتوفير الحماية الكاملة قدر الإمكان لمكاسب العمال، وصادق على هذه الاتفاقية (98) دولة عضو في المنظمة، وتخص الاتفاقية رقم (120) القواعد الصحية في مجال أعمال التجارة والمكاتب، وتنص على وجوب صيانة جميع الأماكن التي يستخدمها العمال والمعدات الموجودة في تلك الأماكن صيانة تامة، والمحافظة على نظافتها، وتزويدها بتهوية وإضاءة كافية ومناسبة، وصادقت عليها 51 دولة.
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