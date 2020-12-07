2020-12-07

القبض على مخالفين روجا للعملات المزيفة في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت الجهات المختصة في شرطة منطقة الرياض من القبض على مخالفَيْن من الجنسية السورية لنظام العمل والإقامة امتهنا الترويج للعملة المزيفة.

وبحسب سناب الداخلية، تم مداهمة مقر سكن المخالفين الواقع في حي الملك فيصل في حي الملك الفيصل بالرياض، حيث ضُبط بحوزتهما 95 ألف دولار أمريكي مزيفة.

وأوضحت الداخلية أنه تم إيقافهما تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

