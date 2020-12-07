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شكرا لقرائتكم القبض على مخالف يدعي العلاج بالكي في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
القبض على مخالف يدعي العلاج بالكي في الرياض
تم إحالته إلى النيابة العامة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، عن ضبط مخالف يدعي العلاج عن طريق “الكي” في الرياض.
وقالت الصحة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن المخالف يوهم المرضى بالشفاء مقابل أخذ مبالغ مالية من المرضى، وذلك في إحدى الشقق المفروشة بالرياض حيث كان قادمًا من حائل، حيث تم إحالته إلى النيابة العامة.
وحثت الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه المخالفات بالاتصال على الرقم 937.
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