السعودية | وزير التجارة يفتتح الملحقية التجارية بسفارة المملكة في بغداد

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير التجارة يفتتح الملحقية التجارية بسفارة المملكة في بغداد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 8:14 مساءً, 7 ديسمبر 2020 م المناطق - واس افتتح معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنسيقي السعودي العراقي للجانب السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم الملحقية التجارية بسفارة المملكة في بغداد.

حضر الافتتاح سفير خادم الحرمين الشريفين الأستاذ عبدالعزيز بن خالد الشمري، والوفد المرافق وأعضاء السفارة.

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