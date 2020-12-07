الأحوال المدنية للمستفيدين: راعوا خصوصية بياناتكم

2020-12-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت الأحوال المدنية التذكير بأهمية مراعاة المستفيدين لخصوصية بياناتهم حال إرسال الشكاوى إليها.

وقالت الأحوال المدنية في تغريدة لها عبر تويتر ردًّا على أحد المستفيدين: نرجو عدم إرسال البيانات عبر العام؛ حتى لا يُساء استخدامها.

كما حددت الأحوال المدنية، خمسة ضوابط متعلقة بالصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية للمواطنات.