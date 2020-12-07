شكرا لقرائتكم التعاون الإسلامي: نقف مع السعودية في كل إجراءاتها لحماية أراضيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-07 التعاون الإسلامي: نقف مع السعودية في كل إجراءاتها لحماية أراضيها متابعات الخليج 365 - واس أدانت منظمة التعاون الإسلامي المحاولة العدوانية الفاشلة لمليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطائرة مسيرة (مفخخة)، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها. وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها، مؤكدا إدانة المنظمة الممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.



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