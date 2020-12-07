تدريب بأعلى معايير الجودة في تعاون جامعة نورة و «أداء»

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وتهدف المذكرة إلى التنسيق والتعاون بين الطرفين للقيام بالأدوار المنوطة لكل منهما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعرفة، وبناء القدرات التي يختص بها كل طرف، كما تسعى إلى تحقيق التكامل بينهما بما يخدم المصلحة العامة حسب اختصاص كل طرف في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبحث إمكانية التعاون في المبادرات المتعلقة بالتعليم والتدريب الالكتروني، من خلال إقامة البرامج التدريبية والاستشارات في مجالات إدارة الاستراتيجية، إضافة إلى الفعاليات التي من شأنها نشر ثقافة قياس الأداء وأهمية تجربة المستفيد.ومثلت الجامعة في توقيع المذكرة وكيلتها للتطوير والجودة الدكتورة هدى الوهيبي، فيما مثل المركز مديره العام المهندس راشد القعود.
يشار إلى أن المذكرة عنيت بتعزيز التكامل والتعاون بين قطاعات الدولة المختلفة تعاونا طويل الأمد ومستمرا بين كيانات مستقلة متعددة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030؛ لأجل تحقيق أهدف مشتركة تسهم في بناء الاقتصاد المعرفي، والارتقاء بجودة التعليم والاحتراف المهني.
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