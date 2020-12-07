شكرا لقرائتكم خبر استكمال تأهيل إنارة الشوارع في حاضرة الدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت أمانة المنطقة الشرقية مرحلتها الأولى من أعمال مشاريع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في حاضرة الدمام، من خلال اتفاقيتها المبرمة مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)، باستبدال الإنارة التقليدية (الصوديوم والميتل هاليد)، بتقنية (LED) في كل من الدمام والخبر والظهران.

وأوضح أمين المنطقة المهندس فهد الجبير أنه جرى خلال المرحلة الأولى تركيب 155 ألف (LED) بنسبة 100%، مشيرا إلى أنه تم تحقيق وفرة في الطاقة الكهربائية تقدر بـ165 جيجا وات/ساعة، والتي تعادل 52.5 مليونا من قيمة رسوم استهلاك التيار الكهربائي للإنارة سنويا، بما يكافئ معالجة 107.33 آلاف طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يعادل زراعة 1.6 مليون شتلة.

وأبان المهندس الجبير أن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف تركيب 155.210 فوانيس كهربائية في كل من القطيف ورأس تنورة وسيهات وعنك وصفوى، مشيرا إلى أن الأمانة حظيت بأكبر مشروع بالمرحلة الأولى، نظرا لجاهزية البنية التحتية ووجود قاعدة بيانات، فيما بدأت المرحلة الثانية في منتصف 2020، ويتوقع الانتهاء منها في منتصف 2021، حيث تشمل بقية مدن وأحياء المنطقة الشرقية، ليكون إجمالي المرحلتين لمدن المنطقة الشرقية 273.375 فانوس إنارة (LED).

وبين أمين المنطقة الشرقية أن أهداف المشروع تتضمن تحقيق أفضل مستوى لانتشار الضوء، وتكون صديقا للبيئة، ولا تخرج انبعاثات للغازات المضرة التي تتسبب في التلوث الجوي، وزيادة درجة الحرارة، ومريحة للعين، ولا تسبب أي إزعاج بصري، حسب المواصفات والمقاييس في المدن العالمية، مبينا أن ترشيد الاستهلاك في الطاقة متوقع أن يصل إلى 78% من الاستهلاك الحالي، وأن الفوانيس الجديدة تتميز بعمر افتراضي يصل إلى 10 سنوات ولا تحتاج للصيانة، الأمر الذي سيوفر الكثير من المبالغ التي كانت تصرف على الصيانة..

ماذا يعادل تركيب 155 ألف (LED)؟