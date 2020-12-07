شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة: الدين الإسلامي حفظ حقوق الإنسان وكفلها له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أن الدين الإسلامي حفظ حقوق الإنسان وكفلها له، وذلك خلال استقباله في مقر الإمارة بجدة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد يرافقه مدير فرع الهيئة بالمنطقة حسام آل محسن.

ونوه الأمير خالد الفيصل بالدور الإنساني الذي تضطلع به الهيئة لضمان حقوق الإنسان وفق ما نصت عليه مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

وقدم العواد نبذة عن أعمال الهيئة بالمنطقة، مثمنا دعم أمير منطقة مكة لأعمالها لتؤدي دورها النبيل.

إلى ذلك استقبل أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالفتاح مشاط يرافقه رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي وأعضاء المجلس.

وفي بداية اللقاء هنأ الأمير خالد الفيصل رئيس وأعضاء المجلس بمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة على تعيينهم في أول مجلس للأمناء يتم تشكيله للجامعة، مثمنا الدور الكبير لجامعة الملك عبدالعزيز وما تقدمه من مبادرات تسهم في بناء الإنسان وتنمية المكان من خلال الأبحاث والدراسات التي تقدمها.

من جهته لفت الدكتور مشاط إلى أن دعم الأمير خالد الفيصل للجامعات في المنطقة وافتتاح أفرع لها في مختلف محافظاتها أسهم في رفع المستوى الثقافي والفكري لدى أبنائها.

كما استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.