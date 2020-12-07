شكرا لقرائتكم خبر 6 أشهر للبدء في تمليك مواطنين مواقع بوقف عين العزيزية بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين أنهت اللجنة المكلفة من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة لإعداد خطة عمل بشأن تمليك المواطنين للمواقع المملوكة لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية بمحافظات (جدة وبحرة والجموم) جميع أعمالها، تبقى 6 أشهر لأمانة محافظة جدة للانتهاء من جميع الأعمال وبدء إدارة الوقف في تمليك المواطنين لمواقع (الحرازات والمحاميد والفاو).

وبحسب معلومات لـ»مكة» فإن اللجنة أشارت إلى أن إدارة الوقف لم تشرع في إجراءات تمليك المواطنين في بقية المواقع المملوكة للوقف في محافظة جدة، والتي تبدأ من الكيلو السادس إلى الحدود الإدارية مع محافظة بحرة. ولفتت الجنة إلى أنه لم يتم أيضا البدء بإنهاء إجراءات تمليك المواطنين في المواقع المملوكة للوقف في محافظة الجموم في 10 قرى، حيث تقع خارج النطاق العمراني للمحافظة، مما يتعذر معه إصدار رخص بناء للمواطنين من قبل بلدية المحافظة بعد إنهاء إجراءات التملك، مشيرة إلى أنه لم تعد مخططات تنظيمية للمواقع المملوكة للوقف في المحافظة.

من جهة أخرى، خرجت اللجنة بعدد من التوصيات من أبرزها البدء فورا بإجراءات تمليك المواطنين في محافظة بحرة، إضافة إلى سرعة البدء في الإجراءات المتعلقة بتمليك المواطنين في بقية المواقع المملوكة للوقف في محافظة جدة، كما تضمنت التوصيات الرفع لوزير الشؤون البلدية والقروية لاعتماد حيز عمراني دائم لكامل المواقع المملوكة للوقف في محافظة الجموم، لاستفادة المواطنين من ملكيتهم بعد إنهاء إجراءات التملك من قبل إدارة الوقف أسوة بالمحافظات الأخرى لا سيما أنها قرى قديمة.

وتابعت اللجنة في توصياتها أنه على إدارة الوقف بعد صدور الموافقة على اعتماد الحيز العمراني الدائم لكامل المواقع المملوكة له في محافظة الجموم تكليف أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة لدى أمانة العاصمة المقدسة بسرعة البدء في تنظيم تلك المواقع في المحافظة وفق المعايير التخطيطية لدى الأمانة خلال شهرين من تاريخه، وسرعة البدء في إجراءات تمليك المواطنين بالمحافظة.

10 قرى بمحافظة الجموم تشملها مواقع مملوكة للوقف: