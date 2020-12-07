شكرا لقرائتكم خبر وصول الدفعة الأولى من معتمري الخارج للمدينة وعزلهم احترازيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعنية بمنع انتشار فيروس كورونا ، وصلت إلى المدينة المنورة أمس الدفعة الأولى من معتمري الخارج، البالغ عددهم 135 زائرا من الجمهورية الإندونيسية.

وفور وصولهم مقر إقامتهم تم تطبيق إجراءات العزل الطبي المحدد بثلاثة أيام لضمان سلامتهم وفق الضوابط التي قد أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة في وقت سابق، حيث سينظم دخول الزوار إلى المسجد النبوي وزيارة الروضة الشريفة والسلام على النبي وصاحبيه -رضي الله عنهما- بحسب المواعيد المعتمدة من تطبيق (اعتمرنا)، بعدها سينتقلون وسط أجواء روحانية إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

معتمرون في بهو الفندق (مكة)

يذكر أنه وفقا للخطة الاستراتيجية التي وضعت من قبل الجهات المعنية، ستشهد المرحلة الثالثة من مراحل عودة العمرة والزيارة وأداء الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي السماح لـ20 ألف معتمر و60 ألف مصل و19.500 زائر في اليوم الواحد.

من جهة أخرى، شارك نحو 300 متطوع ومتطوعة أمس الأول في اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف 5 ديسمبر، من خلال خدمة زائري المسجد النبوي، بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري أن الوكالة عملت على تفعيل الفرص والمبادرات بهدف تشجيع العمل التطوعي، مواكبة لرؤية المملكة 2030، التي وضعت ضمن أهدافها الوصول إلى مليون متطوع، ليدفعنا ذلك كله إلى بذل ما نستطيع، ونشارك المجتمع والوطن المسؤولية الاجتماعية.