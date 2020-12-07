الحادث وقع في محافظة المخواة..

لقي شخص مصرعه دهسًا قبل قليل، في حادث مروع بمنطقة الباحة، وفق تأكيدات ومصادر «عاجل». وقالت مصادر «عاجل»، إن الضحية لقي مصرعه تحت معدة رصف ثقيلة «رصاصة أسفلت»، وستوافيكم «عاجل» بالتفاصيل. اقرأ أيضًا: «المرور» يكشف تفاصيل سقوط «شاحنة الحصى» من فوق كوبري بالرياض

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شخص دهسًا بالباحة.. ومصادر «عاجل»: بسبب «رصاصة أسفلت» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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