أخبار السعودية اليوم.. مواطن يبتكر تقنية لكشف كورونا في دقائق.. والتعليم تصدر تعميمًا للحالات المستثناة من حضور الموظفين

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين، الموافق 7 ديسمبر 2020م، منها: بديلًا لتحليل الـ«PCR».. سعودي يبتكر تقنية للكشف عن كورونا خلال دقائق، ومصادر «عاجل»: التعليم تصدر تعميمًا بشأن الحالات المستثناة من حضور الموظفين، وارتفاع السعوديات العاملات في المدن الصناعة بنسبة 120%

بديلًا لتحليل الـ«PCR» سعودي يبتكر تقنية للكشف عن كورونا خلال دقائق

حصل استشاري وأستاذ مشارك للتشخيص الجزيئي بجامعة الملك عبد العزيز، الدكتور هاني الحضرمي، على براءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية، للكشف عن فيروس كورونا المستجد في وقت سريع ودون الحاجة إلى تحليل (PCR).

مصادر «عاجل»: التعليم تصدر تعميمًا بشأن الحالات المستثناة من حضور الموظفين

كشفت مصادر «عاجل» عن أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بشأن الرفع بالحالات الصحية المستثناة من الحضور لمقرات الدوام.

«الجوازات» تحدِّد آلية تحصيل المقابل المالي لمرافقي وتابعي العمالة الوافدة

حددت المديرية العامة للجوازات، آلية تحصيل المقابل المالي للمرافقين والتابعين للعاملين الوافدين العاملين في القطاع الخاص، مشيرة إلى قيمة الرسوم عن كل خدمة.

ارتفاع السعوديات العاملات في المدن الصناعة بنسبة 120%

كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، عن ارتفاع أعداد السعوديات العاملات في المدن الصناعية التي تشرف عليها بنسبة تقارب 120% إلى (17) ألفًا بنهاية الربع الأول من 2020. صعودًا من (7860) موظفة بنهاية العام 2018.

«الزكاة والدخل» تضبط أكثر من 500 مخالفة ضريبيـة

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ضبط 510 مخالفات ضريبية، وذلك بعد أن نفذت فرق الرقابة الميدانية والتفتيشية بالهيئة 3.616 زيارة تفتيشية في مدنٍ ومحافظات عدة بالمملكة خلال الأسبوع المنصرم، من أجل متابعة امتثال المكلفين لأحكام الأنظمة الضريبية.

«الوطني للأرصاد» يتوقع حالة مطرية على 7 مناطق ويحدِّد موعدها

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة مطرية بدءا من منتصف الأسبوع المقبل وتستمر لعدة أيام.

بـ155 ألف فانوس .. أمانة الشرقية تنهي المرحلة الأولى من تأهيل إنارة الشوارع

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، الانتهاء من المرحلة الأولى لمشاريع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في المنطقة؛ لتحقق وفرة في الطاقة الكهربائية وتخفيض قيمة رسوم الاستهلاك ومعالجة أكثر من107 آلاف طن من انبعاثات غاز Co2 وذلك من خلال الاتفاقية مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد».

أمانة جدة تغلق مواقع لصهر الرصاص وتزيل عشوائيات بمساحة 58,400 م2

أسفرت جولات الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة بنطاق ست بلديات فرعية الأسبوع الماضي عن إزالة أسوار ومبانٍ وحظائر ومخيمات مخالفة على مساحة إجمالية تقدر بـ 58.400 متر مربع، وذلك ضمن الحدود الإشرافية لقطاع بلديات جنوب وشرق وشمال ووسط المحافظة، كما نتج عن تلك الجهود ضبط ثلاثة مواقع لحرق وصهر الرصاص بنطاق المليساء، بجانب تعقب الباعة الجائلين ومصادرة 800 كجم خضراوات وفواكه في حي الصفا.

إزالة البركسات المخالفة بالعمرة وقياس مؤشرات أداء المعابدة

أزالت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة البركسات العشوائية المخالفة في عدد من المواقع المختلفة ضمن نطاق الأحياء السكنية، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

«أرامكو» تفتح التسجيل في برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية

أعلنت شركة أرامكو، فتح باب التسجيل في برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية، وذلك لعدد محدود من طلاب الدبلوم السعوديين المتفوقين الدارسين بالكليات الصناعية والفنية ومعهد الإدارة العامة.

«الصحة» توضح طريقة تنظيف وتعقيم المنزل بعد التعافي من كورونا

أوضحت وزارة الصحة، كيفية تنظيف وتعقيم المنزل والسيارة، لعائلة كانت مصابة بفيروس كورونا، ليصبح آمنا لهم وللآخرين.

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