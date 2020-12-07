غرامات الاحتطاب وقطع الأشجار.. «البيئة»: تصل لـ50 ألف ريال

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الأضرار والخسائر المادية والمعنوية الناتجة عن احتطاب وقطع الأشجار.

ونشرت جمعية حماية المستهلك، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجرافًا» تضمنت الأسباب التي توضح لماذا يعد الاحتطاب أكثر من مخالفة.

غرامات الاحتطاب

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن غرامة الاحتطاب بغرض التجارة تصل إلى50 ألف ريال، وغرامة قطع الشجرة الواحدة تبلغ5 آلاف ريال.

وأشارت الوزارة إلى أن غرامة نقل الحطب المحلي تبلغ10 آلاف ريال، كما بينّت أن العقوبات المذكورة تتضاعف في حال تكرار المخالفة مع إلزام المخالف بإصلاح الأضرار.

وتواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة، إجراءات من شأنها تعزيز حماية البيئات الرعوية والأخرى التي تنمو فيها الأشجار على امتداد جغرافية المنطقة عبر نشر فرق ميدانية رقابية تحول دون العبث بموارد الطبيعة أو الاحتطاب.

الأضرار الناتجة عن الاحتطاب

وفي هذا الإطار، أوضحت جمعية حماية المستهلك، عبر الإنفوجراف الذي نشرته، الأضرار الناتجة عن قطع الأشجار، وتتمثل في:

- انخفاض إنتاجية الأراضي الزراعية

- تقلص إنتاج الأوكسجين بطبقات الغلاف الجوي

- تعرية التربة من الغطاء النباتي

- انخفاض مخزون مياه الجوفية

- التأثير السلبي على السياحة

- التأثير بشكل سلبي على خطط التنمية الاقتصادية

- زيادة رقعة الأراضي المتصحرة

وحثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المواطنين والمقيمين على ضرورة القيام بالتبليغ الفوري عن أي عمليات احتطاب على الرقم 8002572220 .

وحظرت المادة التاسعة عشر من نظام البيئة، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/165 وتاريخ 1441/11/19هـ، كل ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلى وجه خاص ما يأتي:

- قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها.

- ترك النفايات داخلها، أو دفنها، أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها التي تحددها الجهة المختصة.

- إشعال النار داخلها في غير الأماكن المخصصة لذلك التي تحددها الجهة المختصة.

- إتلاف منشآتها الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات التي تضعها الجهة المختصة داخلها أو إتلافها، أو العبث في علاماتها الحدودية أو الإرشادية.

- الرعي في المواقع والمدد المحظورة من الجهة المختصة.

- إطلاق فيها أي من أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية الدخيلة على البيئة أو الغازية.

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