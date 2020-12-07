20 إلى 40 دقيقة زمن الاختبارات عن بعد وطلاب القنوات البديلة حضوريا

أصدرت وزارة التعليم، ممثلة في الإدارة العامة للتقويم والقبول، الدليل التفسيري لتقويم الطلاب نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 1442هـ، الذى تضمن أن يستمر المعلمون والمعلمات في قياس ورصد نواتج التعليم لأعمال السنة والتقويم التكويني أسبوعيا وفقا لطبيعة المادة والمرحلة والصف الدراسي.

كما تضمن أن تجرى الاختبارات النهائية عن بُعد للفصل الدراسي الأول 1442هـ من خلال منصة «مدرستي» للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة منها، أو المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية.

ومن الإجراءات التي تضمنها الدليل، لتسهيل عملية تقويم التعليم ما يلي:

1. توزيع درجات اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول على كامل المقرر

* يتم الاختبار النهائي عن بُعد في الأسبوعين السابع عشر والثامن عشر في كامل المقرر، كما ورد في تعميم الوزير رقم 27416 بتاريخ 8 / 3/ 1442هـ وتوزيع الدرجات وفق الجدول المرفق.

* تسبق الاختبار 5 دقائق تهيئة من قبل المعلم لطلابه، يعرفهم فيها بآلية وطريقة أداء الاختبار.

* عدم تجاوز عدد المواد التي يختبرها الطالب يوميا المادتين.

* اختبار الطلاب الذين يدرسون عبر القنوات البديلة ولا يملكون الإنترنت حضوريا في المدرسة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

2. الاختبار الشفوي / العملي

* تجرى الاختبارات الشفوية عن بُعد للطلاب المنتظمين والمنتسبين في الأسبوع السادس عشر.

* تقديم وتقييم التكليفات والمشروعات وفق آلية ينظمها المعلم مع طلابه.

3. الخطة الدراسية في الأسبوعين المخصصين لاختبارات نهائة الفصل الدراسي الأول

* إعداد خطة مراجعة في الأسبوع السادس عشر، مبنية على دراسة نتائج الفاقد التعليمي للاختبارات.

* تستمر العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات في تقديم الإثراءات التعليمية ومعالجة الفاقد التعليمي.

* يكون زمن اليوم الدراسي في فترة الاختبارات 3 ساعات.

4. آلية رصد الدرجات وإعلان النتائج

يرصد المعلم الدرجات في نظام «نور» بالآلية نفسها التي يتم الرصد بها خلال فترات التقويم في أثناء الفصل الدراسي الأول 1442هـ، وتستخرج المدرسة النتائج بالآلية نفسها المعمول بها سلفا مع مراعاة حصر الغائبين عن الاختبارات والمخفقين فيها، والتواصل معهم، لمعرفة أسباب غيابهم، ووضع الخطط العلاجية اللازمة لذلك، ويكون موعد إعلان النتائج في آخر يوم من أيام الاختبارات.