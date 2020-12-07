إغلاق مطعم في عسير يجهز مأكولاته في سكن العمالة

ضبطت أمانة منطقة عسير، ممثلة في الإدارة العامة للرخص والرقابة الشاملة، مطعما للوجبات السريعة، وطبقت عقوبة الإغلاق بحقه، بعد أن اكتشف مراقبو الأمانة أن عمالته تجهز الطعام في سكنهم.

وأوضح أمين المنطقة، وليد الحميدي، أنه تمت معاينة الموقع بمساندة الدوريات الأمنية، وتم ضبط مستودع وموقع لتجهيز الخلطات للمطعم، وبعد معاينة المواد الأولية المستخدمة وجد أنها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، مشيرًا إلى أنه تم إتلاف 23.5 لترا من الصوصات و15 كجم من البودرة مجهولة المصدر، ومضيفا أنه عند معاينة المراقبين الصحيين المنشأة تم اكتشاف استخدام الارتدادت الخلفية المخالفة للرخصة.

وأكد «الحميدي» أنه تم تطبيق لائحة الغرامات البلدية على الموقع المخالف، وتحرير محضر إتلاف للمضبوطات.

يذكر أن ‏أمانة منطقة عسير تعمل يوميا على تعقب المطاعم المخالفة وضبطها، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها، حرصا منها على سلامة المنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة في المنطقة، لضمان تقديم غذاء آمن وسليم، وذلك من خلال الجهود الميدانية للمراقبين أو البلاغات التي تستقبلها الأمانة على رقم 940، لمتابعة المطاعم المُخالفة الاشتراطات البلدية والنظامية والصحية.