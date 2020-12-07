السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب العراقي يلتقي بوزيرالتجارة



بغداد 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

استقبل رئيس مجلس النواب بالجمهورية العراقية محمد الحلبوسي اليوم في مقر رئيس البرلمان، بمعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنسيقي السعودي العراقي للجانب السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي والوفد المرافق.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك بما يخدم الشعبين الشقيقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ونقل معالي الدكتور القصبي إلى رئيس مجلس النواب العراقي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وأكد الحلبوسي دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين البلدين بما ينشِّط عجلة الاستثمار والاقتصاد في العراق.

من جهته عبّر الوزيرالقصبي عن رغبة المملكة بإدامة التواصل والتعاون مع العراق في المجالات كافة، مؤكدا عزم الرياض على تسخير كل الخبرات والإمكانات لتحقيق هذا الهدف.

// انتهى //

19:44ت م

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بغداد 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واساستقبل رئيس مجلس النواب بالجمهورية العراقية محمد الحلبوسي اليوم في مقر رئيس البرلمان، بمعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنسيقي السعودي العراقي للجانب السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي والوفد المرافق.وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك بما يخدم الشعبين الشقيقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.ونقل معالي الدكتور القصبي إلى رئيس مجلس النواب العراقي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ، فيما حمّل الحبلوسي تحياته وتحيات مجلس النواب إلى قيادة المملكة وشعبها.وأكد الحلبوسي دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين البلدين بما ينشِّط عجلة الاستثمار والاقتصاد في العراق.من جهته عبّر الوزيرالقصبي عن رغبة المملكة بإدامة التواصل والتعاون مع العراق في المجالات كافة، مؤكدا عزم الرياض على تسخير كل الخبرات والإمكانات لتحقيق هذا الهدف.// انتهى //19:44ت م0190

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