السعودية اليوم / الأردن تسجل 3980 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 3980 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 192033 حالة بعد تسجيل 4589 حالة إضافية، كما سجلت 60 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3116 حالة.

// انتهى //

19:16ت م

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عمّان 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 3980 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 244069 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 192033 حالة بعد تسجيل 4589 حالة إضافية، كما سجلت 60 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3116 حالة.// انتهى //19:16ت م0179

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