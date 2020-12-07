السعودية اليوم / 9837 مستفيداً من خدمات مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في القصيم



بريدة 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

قدّم مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في منطقة القصيم خدماته الصحية لـ9837 مستفيداً خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية للمركز 5169 مراجعاً، واستفاد من الإجراءات الطبية غير التداخلية 3038 مستفيداً، كما تمكّن المركز من إجراء 336 عملية قسطرة قلبية، و 13 عملية جراحة قلب، فيما بلغ عدد الحالات المحولة إلى المركز 219 حالة، وبلغت حالات التنويم في المركز 202 حالة.

وفي السياق نفسه بلغ عدد المستفيدين من التثقيف الإلكلينيكي 169 مستفيداً، ومن الخدمة الاجتماعية 352 مستفيداً، بينما بلغ عدد المستفيدين من سيولة الدم 339 مستفيداً.

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18:17ت م

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