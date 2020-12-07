

جازان 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

أسهم بفضل الله أطباء الأشعة التداخلية والجراحة في مستشفى الملك فهد المركزي في جازان من إنهاء معاناة مريض كان يشكو من نزيف شديد نتيجة ورم في الأمعاء الدقيقة , حيث تم استقباله كحالة إنقاذ حياة

وجرى على الفور إسعافه بسبع وحدات دم وصفائح دموية وتنويمه بوحدة العناية المركزة.

وقد أظهرت النتائج والفحوصات ومنها الأشعة المقطعية وجود ورم في الأمعاء ونزيف نشط في الأمعاء الدقيقة والغليظة , وتم على إثره نقل المريض إلى وحدة الأشعة التداخلية وضخ جلطة صناعية في الشرايين المغذية للورم.

وتمكّن الفريق الطبي من إيقاف النزيف وبعد استقرار حالة المريض وثبات نسبة الهيموجلوبين تم عمل استئصال للورم بالكامل عن طريق المنظار الجراحي. وقد غادر المريض المستشفى في اليوم الثالث بعد العملية وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

// انتهى //

18:15ت م

0169





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إنهاء معاناة مريض من نزيف نتيجة ورم في الأمعاء الدقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.