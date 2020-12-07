السعودية اليوم / جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل خمسة فلسطينيين من القدس المحتلة



القدس المحتلة22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 7 ديسمبر 2020 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة فلسطينيين أسرى محررين من بلدتي أبو ديس والعيزرية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في البلدة أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من الأسرى المحررين: محمد صالح محسن، ورائد ربيع، ووليد شرف، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في بلدة أبو ديس، فيما اعتقلت تلك القوات الأسيرين المحررين محمد أحمد شطارة (يطاوي)، ومحمد خليل فرعون، عقب مداهمة منزليهما في العيزرية.

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17:39ت م

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