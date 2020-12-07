شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال ملتقى رجال الأعمال «السعودي – العراقي» والان نبدء بالتفاصيل

• وزير التجارة: نحرص على إقامة علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية مع العراق

• اتفاقية قرض لإنشاء صوامع غلال في الديوانية ومستشفى الصقلاوية بالأنبار

انطلقت أعمال ملتقى رجال الأعمال السعودي - العراقي في العاصمة العراقية بغداد اليوم برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وبحث الجانبان خلال الملتقى آفاق التعاون المستقبلي بين رجال الأعمال في كلا البلدين الشقيقين في المجلات كافة.

كما وقّع الجانبان اتفاقية قرض مشروع إنشاء صوامع غلال معدنية لخزن القمح في محافظة الديوانية، واتفاقية قرض مشروع إنشاء مستشفى الصقلاوية في محافظة الأنبار.

وأكد وزير التجارة رئيس المجلس التنسيقي السعودي العراقي للجانب السعودي ماجد بن عبد الله القصبي على هامش الملتقى، حرص المملكة على إقامة علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية مع العراق.

ويُجري الوفد خلال الزيارة مباحثات مع الجانب العراقي في إطار المجلس التنسيقي السعودي - العراقي واللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة المشتركة.